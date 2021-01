César 2021 : l'Académie dévoile le nombre de films éligibles à la prochaine cérémonie

César, année zéro. La prochaine grand-messe du cinéma doit se tenir le 12 mars prochain, si tout va bien. Et cette soirée s'annonce d'ores et déjà "historique" à plus d'un titre. Les César 2021 sont, c'est logique, les premiers après l'édition 2020, marquée par le scandale Polanski. Il y a un an, les douze nominations accordées au « J'accuse » de Roman Polanski créaient une vaste polémique. Quelques jours avant la cérémonie, les membres de l'Académie démissionnaient en bloc, et le jour J, des associations féministes manifestaient à quelques pas de la salle Pleyel où se déroulait la remise des prix, et tentaient même de forcer le passage sur le tapis rouge ! Tout cela avant la victoire de Roman Polanski dans la catégorie meilleur réalisateur, la réaction outrée d'Adèle Haenel qui avait quitté la salle, et la maîtresse de cérémonie Florence Foresti qui ne remontait plus sur scène avant de se déclarer "écoeurée" sur les réseaux sociaux ! Et encore, pour le septième art, tout ceci n'était qu'un début...

Dès le début du premier confinement en mars 2020, de nombreuses sorties de films américains avaient été repoussées de plusieurs mois, et de nombreux tournages avaient été impactés, comme ceux de Mission Impossible 7 ou de Jurassic World : Dominion. Si les salles françaises ont pu rouvrir fin juin avec des mesures sanitaires strictes, la mise en place par Emmanuel Macron le 28 octobre dernier d'un reconfinement a de nouveau contraint les exploitants à fermer leurs établissements en attendant une amélioration de la situation, entrainant une nouvelle valse du calendrier des sorties, notamment pour des films attendus comme Les Tuche 4 ou le nouveau OSS 117. Fin décembre, le bilan du Centre National du Cinéma (CNC) concernant la fréquentation des salles était sans appel : -69,4 % par rapport à 2019 ! Tout cela a logiquement des répercussions sur l'édition 2021 des César. Vendredi dernier, l'Académie a communiqué les chiffres de la prochaine cérémonie sur les réseaux sociaux. Là aussi, la chute est impressionnante.

En début de semaine, Eric Toledano, nouveau vice-président de l'Académie des César, expliquait sa volonté d'ouvrir une nouvelle ère. La courte vidéo proposée par l'Académie des César montre que cette première année sera forcément très différente des autres. Parmi les informations avancées, celle concernant le nombre de films éligibles à l'une ou l'autre récompense : 351. Un chiffre a priori élevé, mais à comparer avec celui des années précédentes : ils étaient 633 films en compétition en 2020, 655 en 2019 et 642 en 2018 ! Soit une baisse de près de la moitié des "effectifs", ce qui paraît logique vu les nombreux mois durant lesquels les salles de cinéma sont restées fermées. 2020, une année vraiment "horribilis"...