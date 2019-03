Ces étoiles marocaines qui brillent de mille feux

Leïla Slimani, la plume libre qui porte l’étendard du féminisme



Jeune, audacieuse, fière et rebelle, l'écrivaine marocaine Leïla Slimani, lauréate du prestigieux Prix Goncourt pour son roman "Chanson douce", est une étoile brillante dans le ciel de la littérature d'expression française et un nom qui a su s’imposer avec force par sa plume libre qui ose aisément l’interdit et porte l’étendard du féminisme. Avec son style tranchant et provocateur, Leïla a attiré l’attention des plus émérites de la scène littéraire internationale et a lancé un pavé dans la mare en abordant des questions osées qui brisent le silence, lèvent le voile sur le tabou et mettent à nu le conflit interne que vit chaque personne avec elle-même, dans une tentative de s’évader de ses peurs, ses ennuis, ses angoisses et ses complexes. Sa maîtrise parfaite des rouages de la langue de Molière a fait d’elle une icône de la littérature francophone qui va s’ajouter indubitablement à la liste des écrivains marocains de renom ayant enrichi avec leurs romans, leurs publications et leurs visions hors du commun, l’héritage littéraire français.