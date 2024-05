Cerner le vote Trump

Vous avez pensé quoi du match hier soir? Et sinon, vous voterez pour qui en novembre? A six mois de la présidentielle, les instituts de sondage américains se démènent pour atteindre les électeurs de Donald Trump, qui leur échappent systématiquement depuis huit ans.



La victoire du républicain sur la démocrate Hillary Clinton, en 2016, avait pris l'Amérique par surprise. Mais c'est surtout la dernière élection, remportée par Joe Biden, qui a obligé les sondeurs à un examen de conscience.



La présidentielle de 2020 a donné lieu à des erreurs d'une "ampleur inhabituelle", les pires depuis vingt voire quarante ans, selon un rapport de l'AAPOR, l'association américaine des instituts d'études d'opinion.



Pourquoi les sondages ont-ils, jusqu'à la veille de l'élection, et en dépit des mesures correctrices prises après 2016, sur-estimé le vote Biden, et sous-estimé le vote Trump?

Don Levy, directeur de l'institut de recherches de l'université Siena, qui publie avec le New York Times des enquêtes très suivies, ne croit pas une seconde que les partisans du magnat républicain soient trop "timides" pour afficher leur préférence.



En revanche, ils sont "plus réticents à participer à un sondage", voire franchement hostiles.

"Donald Trump a demandé à ses partisans de ne pas répondre aux sondages et franchement nous n'avions jamais été confrontés à cela", abonde Celinda Lake, dont l'influente société de sondages travaille pour le parti démocrate.



"En 2020, nous avons constaté que les personnes interrogées étaient plus réservées quand il s'agissait de donner leurs intentions de vote", explique aussi à l'AFP Doug Schwartz, qui dirige un autre institut réputé, au sein de l'université Quinnipiac.



Il affirme toutefois, sans entrer dans les détails, que "nos efforts ont permis de réduire les refus."

Tous s'accordent pour dire que joindre les électeurs, à l'heure des smartphones avec leurs filtrages d'appels, est de plus en plus difficile et coûteux.