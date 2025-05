Cérémonie en l’honneur des représentants des pays participant à l’Exercice “African Lion 2025”

Une cérémonie a été organisée jeudi, au siège de l’Etat-major de la Zone Sud à Agadir, en l’honneur des représentants des pays participant à l’Exercice "African Lion 2025" qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).



S’exprimant à cette occasion, le Général de Corps d’armée, Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud a souligné que l’Exercice "Africain Lion" témoigne du niveau de maturité atteint dans la coopération militaire liant le Maroc et le Etats-Unis d’Amérique, notant que ces manœuvres reflètent l'engagement commun au service des principes de sécurité et de paix ainsi que le renforcement et l'unification des concepts à la lumière des changements actuels que connaît la scène internationale.



Dans ce sens, et conformément aux Hautes Instructions Royales, le Maroc accorde une grande importance à la question du maintien de la paix et de la stabilité dans le continent africain à travers le renforcement du principe du partenariat Sud-Sud, a-t-il affirmé, citant à cet égard la participation à l’Exercice "African Lion" de cadres représentant plusieurs armées africaines outre l'appui apporté par le Royaume au volet de la formation continue à travers des sessions de formation organisées dans les instituts et écoles militaires relevant des FAR.



Pour sa part, le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l’Afrique "AFRICOM", a indiqué que les Etats-Unis et le Maroc développent une relation fondée sur la coopération militaire et les intérêts communs, ajoutant qu’"African Lion est plus qu'un exercice. C'est le plus grand engagement militaire du continent".



"Ensemble, pays africains, partenaires et alliés européens, et même du monde entier, sont réunis ici pour témoigner de la manière dont les troupes se rassemblent et œuvrent pour l'interopérabilité et l'efficacité, et pour renforcer la cohésion à l'échelle mondiale", a-t-il souligné.

"African Lion" est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les FAR et les Forces armées américaines.



Cet exercice qui s’est poursuivi dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, se veut un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.