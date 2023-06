L'espace du Palais du bonheur, (qasr Alsaada) - Laturan Meknès, connaîtra le déroulement d'une cérémonie de signature au nom du journaliste, écrivain, acteur associatif et membre du bureau exécutif du Mouvement populaire de l'enfance, Mustapha Al Iraqui le samedi 24 juin 2023 à 18h00.



L'activité sera organisée par le Réseau des cafés culturels au Maroc - Coordination Meknès en partenariat avec le Mouvement populaire de l’enfance (M.T.C), Antenne Meknès Zaytoun.

La cérémonie comprendra des lectures autour du livre par les professeurs :



- Abdelrahman El Amrani, président du Comité régional des droits de l'Homme de la région de Fès-Meknès, professeur à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, et militant intéressé par les questions de l'enfance et de la jeunesse.

- Jamal Abd-din Al-Marzouki, professeur de langue arabe, docteur enseignant-chercheur spécialisé en linguistique sociale et critique littéraire.

- Abdul Wahhab Al-Baqali, professeur d'université et juriste.

La cérémonie sera dirigée et coordonnée par la poétesse Samira Jaoudi.

- Encadrement d’Ali Zohri, militant associatif.

L'activité comprendra des clips lyriques et des intermèdes musicaux préparés par les artistes Halim Ghaly et Ashraf Al-Herzli.

Programme de la cérémonie de signature du livre « 100 ans de droits de l'enfant dans le monde et au Maroc : histoires et parcours » :

- Allocution d'ouverture ;

- Discours d'ouverture par la directrice de la cérémonie, la professeure et écrivaine Samira Jaoudi;

- Discours d’Ali Zohri du Palais du bonheur (qasr Alsaada);

- Discours de l'Association du Mouvement populaire de l'enfance, Antenne Meknès Zaytoun, présenté par Abdelali Daoudi, membre du bureau exécutif de l'association ;

- Intervention d’Abdelrahman El Amrani ;

- Intervention de Jamal Abd-din Al-Marzouki;

- Intervention d’Abdul Wahhab Al-Baqali;

- Discours de l’auteur Mustapha Al Iraqi ;

- Interventions et discussions avec le public ;

- Cérémonie de signature du livre accompagnée de performances lyriques et musicales

- Fin de la cérémonie.



Comité organisateur