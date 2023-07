Cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux lauréats du Conservatoire de musique de Casablanca

Festival



La ville de Sidi Ifni accueillera, du 20 au 29 juillet, la deuxième édition du Festival de la culture, des arts et des sports sous le signe : "L'harmonie culturelle et artistique, un levier de développement spatial et touristique".



Organisé par la province de Sidi Ifni, en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, le Conseil provincial de Sidi Ifni et le Conseil communal de Sidi Ifni, ce festival connaîtra l'organisation de plusieurs activités artistiques, sportives et culturelles.

Le programme prévoit également des courses équestres et de dromadaires, des colloques, un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran, ainsi qu’une campagne de don de sang, une exposition de produits du terroir et d’artisanat et un carnaval.



Le festival est organisé cette année en partenariat aussi avec les Chambres régionales de l'artisanat et de l’agriculture, la Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique centre, la Direction régionale de l'agriculture, la Délégation régionale de la pêche, la Direction régionale de la culture, la Direction régionale de l'Artisanat et du tourisme, la Fondation Phosboucraa, la Fondation du Sud et l'Association Ifni Initiatives.