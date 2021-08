Les travaux de réalisation du Centre d’interprétation du patrimoine touristique et architectural de la Médina d’Essaouira viennent d’être lancés et ce, dans la continuité du Programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de la Médina de la cité des Alizés (2019-2023), dont la convention de partenariat et de financement a été signée sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI le 22 octobre 2018 à Marrakech.



Le centre, dont la réalisation est financée par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), se veut un projet de développement touristique s’inscrivant dans la lignée du positionnement de la ville d'Essaouira en tant que destination culturelle par excellence, un concept innovant se présentant à travers un espace muséographique et didactique permettant la présentation et la valorisation des différents patrimoines de la province, à travers des outils d’interprétation high-tech, indique un communiqué de la délégation provinciale du tourisme.



L’objectif ultime est la valorisation de la richesse du patrimoine "souiri", son rapprochement et sa présentation aux visiteurs ainsi qu’aux résidents à travers une approche immersive, afin de faire revivre l’histoire par le biais d’animations et de présentations sur des supports électroniques, souligne la même source.



Idéalement situé à l’entrée de Bab Sbaa, ce centre permettra aux visiteurs de la cité des alizés d’avoir un avant-goût sur les richesses que recèle la province, ajoute le communiqué.



Les travaux de réalisation dudit projet ont été confiés à un groupement d’entreprises spécialisées dans la réalisation de musées et de centres d’exposition et d’interprétation suite à un appel d’offres lancé par Al Omrane, relève le document.