Censurée par Instagram, Marion Cotillard pousse un gros coup de gueule

En cette fin d’année 2020, Marion Cotillard devrait être en Chine en train de tournerla superproduction Astérix et Obélix : L’empire du milieu, réalisé par son compagnon Guillaume Canet, dans laquelle elle incarne le personnage de Cléopâtre. Mais la pandémie est passée par là et le tournage de la comédie au budget pharaonique de 65 millions d’euros est repoussé aux calendes grecques (pour l’instant, mars 2021).



En attendant, le couple s’occupe de ses deux enfants Marcel et Louise... et semble passer pas mal de temps sur les réseaux sociaux. Récemment, Marion Cotillard a enchanté ses abonnés avec la diffusion d’une publicité dans laquelle on la voyait danser à merveille.



De son côté, son chéri a beaucoup amusé ses followers en publiant une vidéo hilarante sur le couvre-feu. On se souvient aussi que les deux stars avaient fait l’événement lors d’une bataille homérique de photos dossiers à l’époque de la sortie du film Rock’n’Roll en 2017.



Acteurs engagés, Guillaume Canet et Marion Cotillard utilisent aussi les réseaux sociaux pour faire passer des messages, que ce soit la défense des agriculteurs ou le respect de l’environnement. Le 20 octobre dernier, rien de tout ça : la comédienne de La Môme avait publié une adorable photo d’elle quand elle n’était qu’une petite fille. Un cliché inédit qu’elle avait partagé pour remercier ses fans de leurs tendres messages d’anniversaire. Cette photo, a priori innocente, montrait une Marion Cotillard enfant, torse nu, le visage caché à moitié par ses cheveux. Mais elle n’a pas fait long feu sur le réseau social : deux semaines après sa publication, elle a été purement et simplement supprimée par Instagram pour cause de nudité infantile. L’actrice de Taxi ne décolère pas et a fait part de son courroux ce mercredi en publiant la photo de la notification de suppression qu’elle a reçue : “15 jours après avoir poste une photo de moi enfant pour remercier les gens de m’avoir souhaité mon anniversaire... ceci est arrive... On vit une époque formidable. Hasta la vista @instagram.” Un message qu’elle a ensuite réitéré en anglais, afin d’amener une portée internationale à son coup de gueule. Dans les commentaires, ses amis Leïla Bekhti et Gilles Lellouche ont fait part de leur incompréhension devant la décision du géant américain. Cela signifie t-il que Marion Cotillard entend supprimer son compte dans les prochains jours? Ce serait sans doute une grande perte pour les 1,5 million de personnes qui suivent l’actrice sur Instagram...