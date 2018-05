Céline Dion revient avec une chanson et un clip

Le 30 mars dernier, Céline Dion soufflait ses 50 bougies avec une bien mauvaise nouvelle ... La chanteuse canadienne avait expliqué à ses fans sur les réseaux sociaux qu’en raison d’un soucis persistant, elle devait subir une intervention chirurgicale “minimalement invasive”. La diva aurait “un trouble à l’oreille moyenne”, qui causerait des problèmes d’audition et rendrait “le chant extrêmement difficile”.

Céline a tenu parole !

Le lendemain de son anniversaire, la star avait promis : “J’ai hâte de revenir au sommet de ma forme et de vous revoir tous!” pour rassurer ses fans, très inquiets. Et elle a tenu parole ! Ce jeudi 3 mai, elle vient de publier coup sur coup deux messages sur Instagram !

Elle a d’abord annoncé l’arrivée d’une nouvelle chanson, ce jour ! Et d’ajouter : “Tout au long de ma carrière, on m’a offert d’incroyables chansons et j’ai eu la chance de participer à des projets extraordinaires”...