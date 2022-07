Célébration du 65ème anniversaire de la construction de la route Al Wahda

Un meeting a été organisé, mardi à Taounate, à l'occasion de la célébration du 65ème anniversaire du coup d'envoi des travaux de construction de la route Al Wahda, un immense projet destiné à relier le nord et le sud du Royaume. S'exprimant à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que cette route emblématique, qui illustre l'esprit de coopération, d’entraide et de solidarité du peuple marocain pour édifier un Maroc libre et indépendant, demeure une épopée glorieuse dans les annales de l’histoire du Maroc. La route Al Wahda située entre Taounate et Ketama, fut construite suite à l’appel lancé à Marrakech le 15 juin 1957 par feu SM Mohammed V, a-t-il rappelé, précisant qu’au lendemain de l'indépendance, le regretté Souverain avait décidé la mise en œuvre d’une politique novatrice en matière d'infrastructures, à travers la mise en place d’un réseau routier moderne et fluide, lequel était à l’époque de quelque 20.000 km seulement et ne pouvait couvrir totalement toutes les régions. M. El Ktiri a noté que ce chantier gigantesque a su réunir les jeunes marocains issus des différentes régions du Royaume abstraction faite de leurs origines et contribué au renforcement des valeurs d'initiative et de solidarité chez les citoyens marocains. Le chantier de construction de la route Al Wahda a réuni un total de 12.000 jeunes marocains issus de différentes régions du Royaume, soit 4.000 bénévoles par mois, qui avaient participé à ce chantier durant les trois mois d’été, et ayant suivi, en même temps, des cours d’éducation pédagogique et civique, ajoutant que cet immense projet constitue un bel exemple de l’unité et de la symbiose entre le Trône et le peuple. Mettant en valeur l’importance de cet événement historique, M. El Ktiri a souligné que la célébration de ce projet gigantesque demeurera une grande étape gravée dans la mémoire collective du peuple marocain, transmise de génération en génération. Ce meeting, qui s’est déroulé en présence du gouverneur de la province, Saleh Daha a été marqué par un hommage rendu à des anciens combattants, la remise d’aides financières aux membres de la famille de la résistance de la province et la visite de l’espace de la mémoire de la résistance et de la libration ainsi que la stèle commémorative de la route Al Wahda à la commune territoriale de Zrizer.