Célébration de la Fête du Trône par les représentants de la communauté marocaine résidant à l’étranger

La stratégie nationale en faveur des Marocains du monde, mise en place par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, s’est fixé trois objectifs stratégiques : la préservation de l’identité marocaine des Marocains résidant à l’étranger, la protection de leurs doits et intérêts et leur contribution au développement du Maroc. Ces objectifs convergent vers une et une seule ambition : le renforcement des liens des Marocains du monde avec leur pays d’origine, le Maroc.

S’inscrit dans cette optique, en premier lieu, la participation des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger aux festivités célébrant l’intronisation de sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette fête, célébrée le 30 juillet de chaque année, revêt une dimension forte pour tous les Marocains d’ici et d’ailleurs puisqu’elle illustre le grand attachement du peuple marocain au glorieux Trône Alaouite.

A cet effet, et en coordination avec les missions diplomatiques et les postes consulaires du Royaume du Maroc, plusieurs membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger ont été invités à participer aux célébrations officielles du 19ème anniversaire de la Fête du Trône.

En plus des représentants des régions, préfectures et provinces du Royaume du Maroc, 120 Marocaines et Marocains, en provenance de plusieurs pays d’accueil des différents continents, prendront part cette année aux festivités de la Fête du Trône.

En marge des célébrations officielles, une rencontre réunissant tous les participants sera présidée, le 29 juillet 2018, par le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration. Deux interventions constitueront une base pour les discussions et les échanges de cette rencontre : "L’intégrité territoriale du Royaume" et "Les enjeux de la coopération Sud-Sud".