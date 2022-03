Célébration à Tamesna de la Journée mondiale du théâtre

Manifestation



"Les plasticiennes d'Al Hamra", un événement culturel et artistique riche en couleurs, a soufflé, samedi dans la cité ocre, sa 4ème bougie et ce, à l'initiative de la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi.



Prévue jusqu'au 1er avril prochain, en coordination avec la Conservation du Palais Bahia, cette manifestation artistique se propose de dévoiler les dernières créations et les œuvres d'un parterre d'artistes marocaines et à créer un espace de communication, d'échange d'expériences et d'ouverture sur la particularité de la création artistique contemporaine au féminin.



Il s'agit des artistes Fouzia Karadi, Leïla El Azouzi, Maha Charaf, Rabia Raïs, Samira Ait Taher, Aziza El Abidi, Rabia Al Hansali, Souad Atrah, Rabia Mziouka, Halima Grini, Souad Chafik, Amina Chanani, Wafae Abou Chadi, Bouchra Ziyati, Fatna Chawaf et Majda Khaldoun.



Festival

La première édition du Festival de la culture populaire a été organisée, récemment, au complexe culturel "Mohamed Khair Eddine" à Agadir, avec la participation de plusieurs établissements scolaires publics et privés.



Initiée par la Direction provinciale de l’éducation nationale d’Agadir-Ida Outanane, en partenariat avec plusieurs acteurs pédagogiques, sociaux et artistiques, cette manifestation est dédiée à la promotion des activités culturelles scolaires et à la préservation de la mémoire populaire collective.



Intervenant lors de la cérémonie de clôture de ce festival, le directeur provincial de l’éducation nationale, Aida Bougnin, a fait savoir que cet évènement culturel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17, notamment l'axe relatif à la promotion de la vie scolaire.



Il a dans ce cadre salué les interprétations artistiques présentées par les élèves, ainsi que les contributions des staffs éducatif et artistique qui ont veillé à la réussite de cette première édition.



Le festival a été marqué par d'organisation de plusieurs expositions et ateliers artistiques et la présentation de danses folkloriques locales et nationales.