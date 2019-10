Célébration à Rabat de la Journée nationale du cinéma

La Journée nationale du cinéma a été célébrée, jeudi à Rabat, au siège du Centre cinématographique marocain (CCM). Ce rendez-vous annuel organisé par le CCM sous la présidence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Hassan Abyaba, offre un espace de dialogue et d'échange d'idées en vue de faire émerger des propositions relatives au développement du dispositif législatif et organisationnel régissant le secteur cinématographique, indique le ministère dans un communiqué.

Dans son allocution pour l'occasion, M. Abyaba a mis l'accent sur l'importance d'instaurer des ponts entre cinéma et culture dans l'optique d'une promotion tous azimuts d'une politique culturelle participative centrée sur l'action culturelle, relevant que le secteur culturel et le CCM veillent conjointement à l’amélioration du système de subventions publiques à travers la mobilisation d'un budget annuel dépassant les 210 millions de dirhams. Il a mis en évidence "le rôle de la diplomatie culturelle cinématographique dans la défense des droits légitimes du Royaume et l’amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur, le tout dans l'ambition de faire émerger une industrie du septième art en phase avec le nouveau modèle de développement initié par SM le Roi Mohammed VI".

Il s'est également félicité de la dynamique "remarquable" que connaît le cinéma marocain grâce notamment aux initiatives de l’Etat et du CCM ainsi qu'aux contributions des professionnels qui œuvrent pour faire du Royaume une destination mondiale du cinéma avec ce qui en découle en termes de création d'emplois.

La Journée nationale du cinéma coïncide cette année avec la commémoration du 75ème anniversaire du CCM institué par le Dahir du 08 janvier 1944 en tant qu'établissement public chargé de l'organisation et de la promotion du secteur cinématographique.