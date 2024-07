Célébration à Laâyoune de la Journée internationale des coopératives

La Délégation régionale de l'Office du développement de la coopération (ODCO) a organisé, récemment à Laâyoune, une rencontre de communication à l'occasion de la Journée internationale des coopératives, célébrée cette année sous le thème "Les coopératives construisent un meilleur avenir pour tous".



Organisée en partenariat avec l'Association provinciale de l'économie sociale et solidaire de Laâyoune, cette rencontre a été l'occasion de dresser le bilan positif du mouvement coopératif dans la région, eu égard à son rôle crucial dans la création d'emplois et sa contribution significative à l'économie locale.



Intervenant à cette occasion, le délégué régional de l’ODCO, Abdelghani Akchate, a mis en avant l'important effort engagé par les femmes membres des coopératives, dans le but d’améliorer leurs revenus et conditions de vie.

Le nombre de coopératives qui ont vu le jour dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra se chiffre à 2.685 coopératives, dont 528 coopératives féminines, a-t-il précisé.



Ces coopératives comptent un total de 16.781 adhérents, avec un taux de participation des femmes à hauteur de 54%, opérant dans plusieurs secteurs d’activités tels que l’artisanat, l’agriculture, les services et la pêche maritime, a-t-il avancé.



Par ailleurs, M. Akchate a évoqué les contraintes auxquelles sont confrontées les coopératives, citant à cet égard la faiblesse des ressources financières, la difficulté d'obtention des prêts, le coût élevé des matières premières et les défis liés à la commercialisation des produits.



De son côté, le président de l'Association provinciale de l'économie sociale et solidaire de Laâyoune, Sidi Ahmed Biay, a souligné que la célébration de la Journée internationale des coopératives est une incarnation des valeurs et principes de la société marocaine, basés sur la coopération et la solidarité en faveur du développement, notant que les coopératives ne sont pas que des entités économiques mais aussi des centres d'innovation sociale.

Cette rencontre a été marquée par une lecture de la Déclaration de l'Alliance coopérative internationale (ACI) pour la Journée internationale des coopératives 2024.



Au terme de cette rencontre, plusieurs coopératives ont présenté leurs témoignages et partagé leurs expériences réussies dans ce domaine, avec des exemples concrets des défis et des succès auxquels sont confrontées ces structures économiques sociales et solidaires.