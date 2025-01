Célébration à Berkane du Nouvel An amazigh

Des activités culturelles et artistiques ont été organisées, dimanche à Berkane, en célébration du Nouvel An amazigh (Id Yennayer 2975).



Un programme riche et varié en animations et activités a été concocté par la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication - département de la Culture- pour célébrer cet événement qui reflète l’attachement des Marocains à leur patrimoine culturel.



Cette célébration a constitué une occasion pour mettre en valeur le patrimoine amazigh et contribuer à sa promotion au moyen d’activités culturelles et artistiques, en plus de transmettre ce legs culturel unique aux générations montantes.



Pour les organisateurs, la célébration du Nouvel an amazigh s'inscrit dans la continuité de la décision Royale annoncée par le Souverain d’instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l’année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc.



La célébration de cet important événement a débuté dans une ambiance festive au centre de formation féminine de Berkane qui a abrité une matinée éducative au profit des enfants, marquée notamment par un atelier d'initiation à l'écriture Tifinagh animé par le calligraphe Noureddine Madrane, et par un spectacle captivant de contes présenté par Mohamed Salmi et Soulaymane Zayni.



Une exposition qui offre à voir des habits et des costumes traditionnels amazighs, ainsi que certaines spécificités de la cuisine traditionnelle ancestrale, était également au menu.

Les activités programmées se sont poursuivies dans la soirée avec l’organisation d’une rencontre scientifique sur le patrimoine et la culture amazigh dans l’espace Bni Znassen.



Les intervenants ont souligné, à cette occasion, la richesse du patrimoine amazigh du Royaume, notant l’impératif de la conjugaison des efforts pour la préservation de la langue et de la culture amazighes, considérées comme une richesse nationale et un patrimoine commun à tous les Marocains.



Ils ont, dans ce sens, mis en avant les orientations et les initiatives royales en matière de promotion et de valorisation du patrimoine national amazigh.

Le public a été convié par la suite à des spectacles de chant et de musique haut en couleur, puisés dans le folklore populaire amazigh, en plus de lectures poétiques.



Dans une déclaration à la MAP, Youssef El Meliani, de la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication - Département de la Culture-, a indiqué que cette manifestation vise à valoriser et préserver le patrimoine amazigh.



Cette célébration s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour préserver l’identité du Royaume, riche de ses diverses composantes, et protéger son patrimoine culturel, a-t-il ajouté, notant que la Direction régionale a tenu, par l’occasion, à présenter un programme riche et varié pour satisfaire tous les goûts.



La culture amazighe est un élément essentiel de l'identité marocaine, d’où l’impératif de la préserver et de la valoriser à travers notamment des programmes et des activités culturelles et artistiques, a-t-il fait remarquer, rappelant qu’une cérémonie artistique et culturelle a été organisée samedi à Nador pour célébrer le Nouvel an amazigh.