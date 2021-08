Cathy Guetta se confie sur son divorce traumatisant avec David Guetta

Pendant plus de vingt ans, Cathy et David Guetta ont fait danser ensemble les foules aussi bien à Ibiza, leur point d’attache pour leurs soirées F*CK ME I’M FAMOUS, que dans d’autres villes d’Europe et du monde. Figures incontournables de la nuit, ils ont fini par prendre des chemins différents et par arrêter leur mariage scellé en 1992. Finalisé en 2014, ce divorce a été particulièrement éprouvant pour Cathy Guetta, quittée par le DJ qui a refait sa vie avec Jessica Ledon de 26 ans sa cadette. « Nous avons vécu vingt-cinq ans ensemble dont vingt mariés. Même si moi je me voyais vieillir auprès de lui avec une canne et nos petits-enfants, je ne considère pas que nous ayons échoué. Il est parti pour des raisons qui le concernent», confie Cathy Guetta dans un entretien accordé à Gala.



Affirmant avoir eu pour lui un « amour inconditionnel», elle avoue avoir «éprouvé un choc presque traumatique» lorsque leur couple a pris fin. «Il était à la fois mon prince charmant et mon meilleur ami, mais je me suis adaptée», précise pudiquement celle qui a trouvé la force d’aller de l’avant grâce à ses enfants – Tim-Elvis 17 ans et Angie 13 ans – et à sa carrière professionnelle.