Cat Power dévoile “Woman”, un duo avec Lana Del Rey

Son dernier album, "Sun", remonte à 2012. Et même si on l'entendait en 2016 sur trois titres de l'album "Ibifornia" de Cassius, dont "Action" où elle partageait le micro avec Mike D des Beastie Boys, on se languissait de Cat Power. La chanteuse et musicienne américaine, connue pour son mélange très personnel de blues, de folk et de soul, est de retour. Son prochain album est baptisé "Wanderer" et sera disponible le 5 octobre.

Le premier single, "Woman" est un duo avec Lana Del Rey, son amie et récente complice de tournée. "Je suis une femme de parole", répète-t-elle dans le refrain. Pour le clip, le vidéaste Greg Hunt a filmé Chan Marshall jouant avec son groupe féminin (hélas sans Lana) sur un toit lors d'un ravissant crépuscule tour à tour rougeoyant et bleuté. Cat Power a entièrement écrit, enregistré et produit elle-même son dixième album, ces dernières années, entre Miami et Los Angeles, indique le communiqué de sa maison de disques Domino.

Ce disque reflète, dit-elle, le cours de sa vie, allant de ville en ville avec sa guitare, racontant son histoire, dans le respect de ceux ayant fait cela des générations avant elle. "Chanteurs de folk, chanteurs de blues et tout ce qu'il y a entre - tous étaient des vagabonds et j'ai la chance d'être parmi eux", ajoute-t-elle pour éclairer le titre de l'album, "Wanderer" (vagabond).