Casatramway: Plus de 357 millions de passagers en 10 ans

Depuis son lancement le 12 décembre 2012, le tramway de Casablanca s'est peu à peu transformé en un véritable patrimoine de la métropole, en transportant 357.080.623 casablancais et visiteurs en 10 ans.



Casatramway c’est aussi 5 agences, 38 revendeurs actifs, 259 distributeurs automatiques de titres de transport (DTT) et 200 agents d'accompagnement en station, précise un communiqué de Casa Transport.



Le réseau de tramway connecte les Casablancais au reste du Royaume en desservant les gares de Ain Sebaa, Casa Voyageurs, Casa Port, Oasis et Casa Sud, selon la même source, notant que le tramway de Casablanca a en 10 ans atteint 70,82 tonnes/rame, 11.337.647 tickets achetés, 624 personnes au service des casablancais en mouvement et 2245 d’arbres plantés autour des lignes.



Il s’agit également de 27.649.113 de km parcourus par le tramway, 15.000 opérations de maintenance préventive ou corrective effectuées pour une bonne qualité de service, 79 services déployés, 259.763 abonnés fidèles et 13 arrondissements desservis.



A l’occasion de son 10ème anniversaire, Casatramway célèbre les Casablancaises et les Casablancais à sa manière en lançant la campagne "CASAWAY by Casatramway", ajoute le communiqué, soulignant que cette initiative est un hymne qui évoque les liens intenses qui lient la ville et ses habitants au tramway.



Et de conclure que la célébration prend la forme d’un manifeste accompagné d’une production musicale réalisés en collaboration avec des artistes marocains et les casaouis, ainsi qu’une exposition d’œuvres inspirées des émotions, des images associées au tramway et des témoignages des voyageurs enquêtés, réalisée sur 15 bâtiments de Sous-Stations de Redressement (SSR) des lignes T1 & T2.