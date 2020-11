“Casarchives ” , une exposition dédiée à la mémoire historique de Casablanca

“Casarchives” est l’intitulée d’une exposition dédiée à la mémoire historique de Casablanca, prévue du 30 novembre au 31 mars 2021 à la galerie des Archives du Maroc, à l’occasion de la Journée nationale des archives, commémorée le 30 novembre. Lors de cette exposition inédite initiée par Archives du Maroc, le public sera convié à entreprendre une pérégrination dans l’histoire du patrimoine de la ville, particulièrement pour la période couvrant la fin du 19ème siècle et le Protectorat français, à travers une sélection de photos, dahirs, arrêtés viziriels, cartes et plans, indique Archives du Maroc dans un communiqué. Il s’agit d’une immersion historique permettant d’explorer des aspects de la vie sociale, culturelle, économique et politique de la ville, notamment les infrastructures portuaires, ferroviaires et routières, précise la même source, notant que des documents de première main attestent l’extension de cet espace urbain, à travers la mise en place d’équipements et de services qui ont constitué la base de l’expansion de Casablanca d’aujourd’hui. Parallèlement à l’exposition en présentiel, ouverte aux visiteurs à partir du 1er décembre, une version virtuelle en 3D est élaborée pour en faire bénéficier le grand public via le site officiel des Archives du Maroc et les réseaux sociaux, ajoute le communiqué. Archives du Maroc rappelle par ailleurs que l’exposition est programmée conformément aux mesures sanitaires en vigueur (masques, gel hydraulique, distanciation physique…) pour empêcher la propagation du Covid-19.