Casablanca vibre au rythme du 1er Gala de l’Opéra Royal du Maroc

Le 1er Gala historique de l'Opéra Royal du Maroc a été organisé, mercredi soir au Studio des arts vivants à Casablanca, le temps de gratifier le public présent d'un concert exceptionnel et d'un spectacle de haute facture, qui restera gravé dans la mémoire des passionnés de musique.



Lors de cette soirée raffinée, l'assistance a pu savourer et redécouvrir un florilège d'interprétations de grands classiques des opéras de Puccini, Verdi et Bizet entre autres, jouées avec brio par les membres de l'Opéra Royal.



A cette occasion, plusieurs solistes marocains et d’origine marocaine de renommée internationale se sont produits sur scène, tels que Victor Dahhani, Ahlima Mhamdi, Audelia Zagury et David Serero, accompagnés d’un chœur composé d’élèves du Studio des arts vivants et du conservatoire de Casablanca.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le baryton d’origine marocaine, David Serero, a expliqué que cette soirée musicale historique marque le début de l’Opéra Royal "à la marocaine", avec un parterre 100% marocain destiné aux Marocains.



"Le style d’opéra que je ramène au Maroc est un opéra particulier avec un certain jeu d’humour, mais également avec la participation du public lors du concert", a-t-il expliqué, faisant part de son immense joie de la réussite de ce spectacle comme en témoigne le grand nombre du public présent. "Je peux clairement dire que la soirée a connu un franc succès: la salle était pleine au point que certains spectateurs n’ont pas pu trouver de places et sont donc restés debout durant tout le concert", a indiqué M. Serero.



Et d'ajouter que "l’opéra connaîtra un très grand succès au Maroc, la preuve en est cette soirée test extraordinaire", notant qu'il est normal que le Royaume, qui est un pays de tradition vocale, ait un vrai opéra, avec des spectacles destinés spécialement au public marocain. Le clou de cette soirée, rehaussée par la présence de personnalités de divers horizons, a été l'interprétation exceptionnelle de l'hymne national en version opéra au grand plaisir de l'assistance.



Fondé et dirigé par le baryton de renommée mondiale David Serero, l’Opéra Royal du Maroc, première compagnie marocaine d’opéra, a pour mission de promouvoir et développer l’art lyrique au sein du Royaume du Maroc tout en assurant la formation de futurs chanteurs lyriques marocains qui interprèteront les plus grandes œuvres d’opéras mais également les futures créations lyriques dans le riche dialecte marocain plus communément connu sous le nom de Darija.