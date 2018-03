Casablanca rend un hommage posthume à Jacques Toledano

Un hommage posthume a été rendu, mercredi soir à Casablanca, à la mémoire de l'ancien président exécutif de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, feu Jacques Toledano, homme de paix et de culture, et grand acteur de la vie sociale au Maroc. Lors de cette cérémonie, organisée par la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain cinq mois après la disparition du président du Musée du judaïsme de Casablanca, amis, collègues et proches du défunt ont mis en valeur dans des témoignages émouvants les qualités aussi bien professionnelles qu'humaines "d'un militant du rapprochement entre islam et judaïsme"

Au cours de cette rencontre, rehaussée par la présence d'éminentes personnalités publiques et du monde de l’économie, de la culture et des médias, Serge Berdugo, président de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain et ambassadeur itinérant de SM le Roi Mohammed VI, a souligné que "rendre hommage à Jacques Toledano, c’est aussi mettre en exergue sa passion viscérale pour le Maroc, son Roi et son peuple".

Visiblement ému, M. Berdugo a dit que pour rendre hommage à feu Jacques Toledano, un des fondateurs du Musée juif de Casablanca, il faut évoquer son action permanente en faveur de sa communauté et sa diaspora et "louer le généreux mécène qui, avec discrétion, venait en aide aux plus humbles et aux nécessiteux et accordait son soutien aux causes et aux projets qui touchent à l’humain". C’est aussi reconnaître la stature de grand industriel du défunt, qui a marqué de son empreinte le secteur textile par son sens de l’innovation, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’"un journaliste disait de lui qu’il écrit comme un historien mais il est le représentant d’une civilisation florissante séfarade qui a existé au Maroc".

Rappelant qu’en novembre 1975, feu Jacques Toledano a pris part à la campagne internationale d’explication et d’information pour le Sahara marocain, M. Berdugo a souligné que le défunt était partie prenante de cette mission sacrée de sauvegarde de l’intégrité du territoire national. "Il s’agit d’un grand épisode de notre engagement commun où il nous a fallu convaincre des journalistes ignorants, indifférents, incrédules et parfois hostiles dans un environnement international vierge", s'est-il remémoré avec une grande nostalgie, notant que malgré les difficultés rencontrées, la mission a été couronnée de succès. Et d’ajouter que feu Jacques Toledano s’est engagé de tout son être pour la création du Musée juif de Casablanca en 1997 et la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain en 1995, dont il a assumé la présidence exécutive avec dévouement et un sens aigu de responsabilité devant l’histoire.