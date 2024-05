Casablanca accueille le 27ème Forum entreprises de l'Ecole Hassania des travaux Publics

La 27ème édition du Forum entreprises de l'École Hassania des travaux publics (EHTP) aura lieu du 7 au 9 mai courant à Casablanca, sous le thème "Réédification du Haut Atlas: Essor d'une ingénierie marocaine érigée sur l'innovation, la durabilité et la solidarité".



Le Forum EHTP-entreprises est un grand salon estudiantin, organisé annuellement par des étudiants de l'Ecole Hassania des travaux publics qui rassemble des acteurs majeurs du monde professionnel et économique, ainsi que des experts et des chercheurs pour discuter des enjeux et défis auxquels notre pays fait face, souligne un communiqué de l'EHTP.



Pour cette année, le forum mettra en lumière un enjeu crucial, la reconstruction du Haut Atlas suite à la tragédie sismique du 8 septembre 2023, ajoute-t-on de même source, soulignant que les entreprises participantes seront conviées à présenter leurs projets et initiatives visant à contribuer à la renaissance et à la résilience accrue de la région.



Le Forum EHTP-entreprises, carrefour de rencontres entre les différents acteurs du monde professionnel, constitue une plateforme d'échanges privilégiée entre les étudiants, les diplômés de l'EHTP et les entreprises les plus prestigieuses du pays et de la région.