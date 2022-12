Casablanca abrite la 13ème édition du Festival du théâtre arabe

La ville de Casablanca accueillera, du 10 au 16 janvier prochain, la 13ème édition du Festival du théâtre arabe, organisée par l’Autorité du théâtre arabe, en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Lors d'une conférence de presse, mardi à Sharjah, l'Autorité du théâtre arabe a souligné que l'organisation de cette édition intervient après les reports décidés durant les années 2021 et 2022 en raison de la pandémie du Coronavirus, la ville de Casablanca ayant été désignée pour abriter l'événement en 2021.



Au programme de ce festival, qui réunit des comédiens, des artistes et des représentants d’institutions culturelles arabes et internationales, figurent 16 représentations théâtrales, en plus d’œuvres relevant du Prix du Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi (2022) et d'un grand nombre de pièces marocaines qui seront présentées dans plusieurs villes du Royaume.



Il s’agit également de la lecture du message de la Journée arabe du théâtre par le grand metteur en scène irakien Jawad Al-Assadi, à l’ouverture de cette manifestation culturelle.



Par ailleurs, l’évènement sera marqué par un hommage rendu à dix comédiens marocains, l'organisation de plusieurs séminaires pour discuter des pièces théâtrales présentées, des cérémonies de signature de 12 livres liés au théâtre marocain, ainsi que l'organisation d'ateliers de formation.



L'Autorité du théâtre arabe avait annoncé les trois jeunes chercheurs arabes qualifiés pour les trois premières positions de la 7ème édition du Concours arabe de recherche scientifique théâtrale.



Il s’agit du Marocain Adil Elkarib pour sa recherche sur "La pièce théâtrale +Dyali+ : entre l’aspect thématique et les limites esthétiques", l’Egyptienne Asmaa Mohamed Hassan Ibrahim pour "Les manifestations du traumatisme dans le théâtre féministe saoudien : Le discours des femmes dans les textes de Milha Abdullah", et de Marwa Ahmed Wahdan (Égypte) pour "Les manifestations du théâtre de choc dans le discours théâtral palestinien : une étude critique de la pièce +L'abattoir+ entre texte et représentation".



En marge de ce festival, l'Autorité organisera un colloque public pour les trois finalistes, en présence des membres du jury, afin d'approfondir la discussion et déterminer le classement des lauréats.