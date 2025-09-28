Casablanca : Le nouveau terminal de croisières accueille son premier paquebot

Le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca, inauguré tout récemment par Sa

Majesté le Roi Mohammed VI, a accueilli vendredi à l’aube son premier paquebot, marquant

un tournant pour le tourisme de croisière dans la métropole.



Dans une atmosphère conviviale rythmée par des animations musicales, les croisiéristes de l’Island Sky, qui transporte une centaine de passagers, ont découvert une infrastructure aux standards internationaux, offrant une expérience digitalisée et fluide, conjuguant sécurité, confort et qualité de service.



"C’est une opportunité magnifique pour nous d’être le tout premier navire à accoster au nouveau terminal de croisières de Casablanca. Il est rare d’avoir le privilège d’inaugurer une telle infrastructure", a souligné George Robert Hendry, capitaine du paquebot Island Sky.



"Nous sommes très heureux de constater que ce terminal répond parfaitement aux besoins de tous types de navires", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse. Et d’ajouter : "En tant que capitaine, c’est un honneur particulier de revenir à Casablanca dans ces conditions. C’est un jour très spécial pour moi, pour mon équipage et pour nos passagers".



Pour leur part, des croisiéristes de l’Island Sky ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l’accueil et à la richesse de l’expérience vécue, saluant le confort et la rapidité des services offerts par cette nouvelle infrastructure portuaire.



"C’est un vrai bonheur d’être ici par une si belle journée. Le Maroc est un pays magnifique et j’espère y revenir souvent, notamment après avoir déjà eu la chance de découvrir Tanger", a déclaré Robert, passager britannique.



"Nous avons passé un séjour merveilleux à bord de l’Island Sky et l’accueil à Casablanca a été remarquable. Tout s’est déroulé avec fluidité et dans une atmosphère très agréable", ont souligné un couple écossais.



Le nouveau terminal de croisière du port de Casablanca est une infrastructure aux normes internationales qui vient renforcer l’offre et l’attractivité touristiques de la ville et accompagner le développement de l’activité des croisières au port.



Mobilisant des investissements de l’ordre de 720 millions DH, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de restructuration et de développement du Complexe portuaire de Casablanca, visant à conforter le rayonnement économique et touristique de cette métropole.



Avec une capacité annuelle d’accueil de 450.000 croisiéristes, ce projet est destiné à recevoir des navires allant jusqu’à 350 m de longueur et 45 m de largeur, avec une profondeur de 9 m.