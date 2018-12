Casablanca Finance City, place financière leader en Afrique

Si l’élection d’un nouveau patron du patronat a retenu, des mois durant, l’attention du monde de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que la première place en Afrique, décrochée par Casablanca Finance City (CFC) dans le classement GFCI (Global Financial Centres Index (GFCI), réalisé en partenariat par le think-tank britannique Z/Yen et le China Development Institute), a suscité un grand intérêt des milieux des affaires et de la finance aussi bien nationaux qu’internationaux.

Après une remarquable 35ème place en 2017, Casablanca Finance City fait, en 2018, un bond en avant, puisque la place financière de la ville blanche a gagné trois places pour occuper la 32ème position. Cela fait d’elle la place financière la mieux classée en Afrique, devant Johannesburg (52ème), et la 3ème dans la région MENA, derrière Dubaï et Abu-Dhabi.

Si CFC est encore classée parmi les places jugées plus sensibles aux instabilités, à cause notamment de son jeune âge, elle bénéficie, toutefois, d’un énorme capital confiance de la part du monde financier, puisqu’elle s’accapare la 5ème place du classement GFCI de l’indice de réputation.