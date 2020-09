Cartes professionnelles d’ artiste

Le comité de la carte d’artiste a décidé d’octroyer la carte professionnelle d’artiste et la carte professionnelle des techniciens et administrateurs des œuvres artistiques à 3.508 artistes et professionnels concernés, a indiqué vendredi le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - Département de la Culture.



“Le comité de la carte d’artiste a poursuivi ses travaux de manière continue depuis le début du confinement jusqu’à fin août 2020, a terminé l’étude des dossiers parvenus à son secrétariat et décidé d’octroyer la carte professionnelle d’artiste ainsi que la carte professionnelle des techniciens et administrateurs des œuvres artistiques au profit de 3.508 bénéficiaires”, a précisé le département dans un communiqué.



Les artistes bénéficiaires de la carte, dont les noms figurent sur une liste publiée dans le site électronique du ministère, peuvent retirer leurs cartes des directions régionales du ministère à partir du 21 septembre, a ajouté la même source.