Carte de conducteur professionnel: Prolongation du délai d'inscription jusqu'au 31 décembre

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 de la date limite d'inscription des conducteurs remplissant les conditions pour bénéficier de la carte professionnelle.



Cette décision intervient dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du ministère vis-à-vis des professionnels en matière de formation obligatoire gratuite pour l'obtention de la carte de conducteur professionnel, indique le ministère dans un communiqué.



De même, il sera procédé à la poursuite de la veille de sensibilisation afin d'inciter les conducteurs à obtenir cette carte, ou au moins une convocation pour participer à une formation gratuite, dans l’attente de la fin de leur formation et l’obtention d’une carte de conducteur professionnel en cours de validité. Et pour permettre aux conducteurs préalablement inscrits auprès des centres de formation d'obtenir une convocation sécurisée, le ministère rappelle avoir mis à disposition le lien suivant : http://sitrfp.transport.gov.ma/ convocation. A cet égard, le ministère appelle l'ensemble des conducteurs professionnels remplissant les conditions pour bénéficier de la gratuité de ladite formation, à s'inscrire auprès des instituts agréés avant la fin du délai et télécharger la convocation sécurisée via le lien mentionné.