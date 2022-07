La ville de Taroudant accueille du 27 au 31 juillet la quatrième édition du carrefour annuel de la Tbourida qui vise à mettre en valeur la richesse de l'art équestre marocain traditionnel.

Organisé par l'Association du festival de la Tbourida en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le Conseil communal de Taroudant dans le cadre de la célébration de la Fête du Trône , cet évènement sera marqué par la participation de 15 Sorbas (troupes de cavaliers) ainsi que des troupes folkloriques locales.



A travers un programme diversifié, cette manifestation a pour but de promouvoir ce patrimoine culturel national authentique, mettre en valeur le potentiel de la filière équine dans la région et contribuer au rayonnement de la culture et des arts équestres traditionnels au Maroc.