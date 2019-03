Carla Bruni révèle pourquoi elle n’a jamais fait la fête avec Kate Moss

Durant toute une semaine, Carla Bruni est l’invitée de marque du podcast de France Culture A voix nue. Un entretien de 2h30 au cours duquel elle n’a pas hésité à évoquer son enfance, son couple avec Nicolas Sarkozy, la musique... Lors du deuxième épisode diffusé mardi 19 février 2019, la chanteuse de 51 ans est notamment revenue sur sa carrière de top model, de 1987 à 1997.

A seulement 19 ans, Carla Bruni s’est lancée dans le mannequinat par seule envie de gagner sa vie : “Ça a été une obsession. Travailler, être indépendant, ça nous a été inculqué par ma mère”. Rapidement, la jeune recrue de l’agence parisienne City Models défile pour les grands créateurs et pose pour les magazines de mode les plus prestigieux avec Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford... “J’ai adoré ces années-là”, se souvient alors le top au micro de Marie-Laure Delorme.

Mais en coulisses, tout n’était pas forcément que paillettes et rouges à lèvres : “L’alcool et la drogue, j’y ai échappé par hasard, je n’ai pas du tout le goût de l’auto-destruction, a confié Carla Bruni. Le goût de la fête m’est passé très vite : j’ai le goût du sommeil, je suis une marmotte. Et comme la mode, ça commençait tous les matins à 6 heures, ce qui m’a sauvé, c’est de travailler”. Elle poursuit alors : “J’ai eu de la chance, j’ai tout de suite eu beaucoup de travail et il était impossible de faire la fête. J’ai vite choisi et à 18 ans j’avais déjà une vie complètement adulte, je me couchais tôt le soir et Kate Moss m’appelait “Boring Bruni”“. Un surnom peu flatteur, mais salvateur.