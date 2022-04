Cardinal Cristóbal Lopez Romero : Le Maroc, un pays précurseur en matière de dialogue interreligieux

Le Maroc a toujours été précurseur sur le registre du dialogue interreligieux, et grâce au rôle important de SM le Roi Mohammed VI en la matière, ce dialogue est mis en pratique au quotidien, a affirmé l'archevêque de Rabat, le cardinal Cristóbal Lopez Romero. Saluant hautement le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi en matière de dialogue entre les trois religions abrahamiques, le cardinal Cristóbal Lopez Romero a affirmé dans une interview accordée à la MAP que le Royaume, pays de tolérance religieuse par excellence et porteur des valeurs de paix et du vivre-ensemble, s'érige en modèle pour les autres pays. L'archevêque de Rabat a salué, dans ce cadre, la contribution du Royaume à la promotion du dialogue interreligieux, notamment entre musulmans et chrétiens, et la création d'un environnement propice à la coexistence où règne l'esprit d'amitié et de fraternité, estimant qu'il s'agit "d'une caractéristique très positive qui nous donne la possibilité de vivre en paix et en harmonie ici sur cette terre du Maroc". Dans ce contexte, le cardinal Cristobal Lopez Romero a rappelé le contenu du discours prononcé par Sa Majesté le Roi lors de la cérémonie de réception officielle que le Souverain a bien voulu accorder, le 30 mars 2019, à Sa Sainteté le Pape François, dans l'esplanade de la Mosquée Hassan à Rabat, à l'occasion de la visite historique du Pape au Royaume. Et d'ajouter que dans ce discours, SM le Roi avait souligné que "les trois religions abrahamiques n’existent pas pour se tolérer, par résignation fataliste ou acceptance altière. Elles existent pour s’ouvrir l’une à l’autre et pour se connaître, dans un concours vaillant à se faire du bien l’une l’autre". Evoquant la présence symbolique des représentants des trois religions pendant les repas de l'Iftar du Ramadan, et sa contribution à la consécration de ce dialogue interreligieux, l'archevêque de Rabat a souligné que le mois du Ramadan est l'occasion d'intensifier les rencontres et de tisser les liens d'amitié. "Au cours de ce mois, les musulmans célèbrent leurs rituels religieux dans une atmosphère qui se caractérise par un esprit de fraternité et d'affection", a-t-il dit. Ainsi, ce mois béni de Ramadan est une occasion propice pour promouvoir le dialogue, la coexistence et l'ouverture, et nourrir un sentiment de connaissance et de convergence. En ce qui concerne les bases et les fondements sur lesquels se construit le dialogue interreligieux, M. Lopez Romero a expliqué que ces fondements se manifestent "essentiellement dans la fraternité mondiale (..)", estimant que "le dialogue découle du postulat que nous sommes tous égaux, et personne n'est supérieur à l'autre, alors que nous sommes tous frères en humanité, et le monde est notre abri". Il a également souligné la nécessité de jeter les bases d'un dialogue entre tous les adeptes des autres religions, ethnies et civilisations car c'est le seul moyen de diffuser les valeurs de tolérance et de coexistence. Et de conclure que la fraternité, l'amitié, la liberté et l'égalité entre les êtres humains sont parmi les piliers les plus importants sur lesquels repose le dialogue interreligieux.