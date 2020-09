La rappeuse américaine Cardi B a été choisie pour être l'un des visages de la campagne automnehiver de la maison de mode Balenciaga, a indiqué mardi la marque dans un communiqué. "Les images de la collection automne-hiver 2020 ont été auto-produites (...) par le réseau d'amis de Balenciaga connecté à travers leurs écrans malgré le confinement lié à l'épidémie de coronavirus", détaille la maison française.



"La créativité dont a fait preuve le réseau de la marque a été une source d'inspiration pour cette série qui enrôle des membres de l'équipe créative (...) ainsi que des muses incluant Cardi B et Eliza Douglas", poursuit-elle.



La rappeuse de 27 ans aux près de 75 millions d'abonnés sur Instagram, a elle même révélé l'information sur les réseaux sociaux, dévoilant l'une des images de la campagne, s'affichant en grand sur l'une des façades du musée du Louvre à Paris. Ancienne stripteaseuse originaire du Bronx, Cardi B est devenue un phénomène musical en 2017 avec son hit Bodak Yellow.



Sorti le 21 août, son dernier tube, en collaboration avec Megan Thee Stallion, a été l'un des tubes de l'été. Intitulé "WAP", il est une véritable ode au plaisir féminin et à la débauche. La vidéo, dans laquelle les deux rappeuses déambulent en talons aiguille et bodys on ne peut plus déshabillés, dans une riche demeure aux couleurs pastel, avait fait polémique dès sa sortie.