Cardi B conseille à ses fans de ne pas se lancer dans la chirurgie esthétique sans faire de recherches

Cardi B n'est pas étrangère à la chirurgie esthétique et elle a toujours été transparente au sujet de ses implants mammaires et de sa liposuccion, entre autres opérations. Mais la rappeuse conseille désormais à ses jeunes fans de réfléchir longuement avant de passer sur le billard (ou sous l'aiguille, selon le cas). Elle s'est même fait retirer une de ses propres injections.



«En août, je me suis fait opérer et j'ai retiré 95% de mes biopolymères... si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des injections au postérieur. C'était un processus vraiment fou», a-t-elle déclaré sur Instagram Live, selon JustJared. « Tout ce que je vais dire, c'est que si vous êtes jeune, si vous avez 19, 20, 21 ans, et que parfois vous êtes trop maigre, et que vous vous dites “OMG je n'ai pas assez de graisse à mettre dans mon postérieur" et que vous finissez par penser à des ass shots, NE LE FAITES PAS ! ».



Cardi n'a pas expliqué en détail pourquoi elle n'avait pas aimé avoir des apports artificiels sur son postérieur mais elle a partagé ses opinions sur une autre chirurgie populaire, le lifting brésilien des fesses.



«Quand il s'agit de BBL, si vous voulez tous un conseil de ma part, avant de vous faire faire votre BBL, vous devez vous assurer que vos analyses sanguines sont bonnes », a-t-elle déclaré.



« Si un médecin vous dit que vos bilans sanguins sont trop bas ou que vous avez du diabète ou autre, ne le faites pas.» Un BBL mal réalisé peut entraîner la mort, et jusqu'à 1 patient sur 3.000 qui subit la procédure en meurt, selon une étude de 2017. Comme l'opération n'a fait que gagner en popularité depuis, ces chiffres ne sont peut-être plus exacts, mais elle est toujours considérée comme une opération majeure. Donc, comme le dit Cardi, écoutez votre médecin au sujet de tous les risques.



Un bon rappel : Remettre la chirurgie à plus tard pour faire plus de recherches est bien moins difficile que de se faire opérer et de devoir subir une autre intervention pour faire marche arrière. Merci pour ton honnêteté, comme toujours, Cardi B !