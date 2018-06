“Captain Marvel”, un film qui fera la part belle aux femmes

On la connaissait pour ses musiques dans les films Justice League, The River Murders ou Lightkeepers, la série Krypton ou encore le jeu vidéo Fortnite. La compositrice turco-américaine Pinar Toprak, récompensée à deux reprises par l’International Film Music Critics Association, composera également la bande-originale du film Captain Marvel, a-t-elle révélé sur son compte Instagram.

«Je suis ravie d’annoncer enfin que je composerai la musique de Captain Marvel. C’est un honneur incroyable de faire partie de l’univers Marvel. Tellement de pensées me traversent l’esprit. Et la principale est la gratitude», a-t-elle écrit sur le réseau social, avant de remercier ses associés.

La nouvelle est loin d’être anecdotique : jamais auparavant une femme n’avait composé la musique d’un film des studios Marvel - qui sera le 21e de l’univers cinématographique Marvel. A Hollywood, la composition des musiques de films est un domaine très masculin, selon le magazine Variety. Ainsi, entre 2013 et 2016, le taux de femmes qui ont participé à la réalisation des BO des 250 films hollywoodiens les plus importants était seulement de 1 à 2%. «Si vous n’êtes pas un fan de cinéma, il y a de grandes chances que vous n’avez jamais entendu de BO composée par une femme», affirmait le magazine.

Captain Marvel, encore en tournage, fera la part belle aux femmes : Brie Larson - qui a remporté un Oscar de la meilleure actrice en 2016 pour son rôle dans Room -, interprétera Carol Danvers, la capitaine Marvel, espionne et pilote de l’US Air Force, l’héroïne du film. Le personnage, qui est le plus fort de tout l’univers Marvel - elle peut «déplacer» des planètes selon l’actrice - sera également présent dans le prochain Avengers.

Dans Captain Marvel, Carol Danvers affrontera Doctor Minerva, jouée par Gemma Chan, connue pour ses rôles dans les films Exam ou Submarine. Annette Bening, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn et Jude Law seront également au générique du film.

Récemment, Brie Larson avait appelé à davantage de parité dans l’industrie cinématographique. En 2016, avant même la campagne #MeToo, l’actrice avait enlacé plusieurs victimes d’abus sexuels présentes sur scène lors de la cérémonie des Oscars. En novembre dernier, elle avait dénoncé le fait que les femmes doivent en permanence «vivre sur la défensive».

De l’autre côté de la caméra, Anne Boden co-réalisera le film avec Ryan Fleck. Le scénario a été confié à Nicole Perlman et Meg LeFauve.

Les internautes ont réagi à ce casting avec joie. Sur Twitter, @PaulDePaolo a écrit : «Cela signifie que #CaptainMarvel sera écrit par une femme et co-réalisé par une femme, et qu’une femme signera sa BO. C’est énorme et enthousiasmant !»

La sortie de Captain Marvel est prévue pour mars 2019.