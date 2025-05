Cancer du col de l'utérus : Les Etats-Unis approuvent un outil de dépistage à domicile

L'Agence américaine du médicament (FDA) a approuvé un outil de dépistage à domicile du cancer du col de l'utérus, comme alternative aux frottis réalisés dans les cabinets de gynécologie, a annoncé vendredi l'entreprise qui le commercialise.



Développé par la société américaine Teal Health, et lancé en Californie à partir du mois de juin, cet écouvillon vaginal à prélèvement automatique sera disponible en ligne pour les personnes âgées de 25 à 65 ans qui présentent un risque moyen de cancer du col de l'utérus.



Cette maladie concerne environ 0,6% des femmes.

La vaccination contre les infections à papillomavirus humain (PVH/HPV), responsables de la plupart des cancers du col de l'utérus, et des examens réguliers sont efficaces pour prévenir la maladie, mais plus d'une femme sur quatre n'est pas dépistée suffisamment régulièrement.



"Lorsque nous rendons les soins plus accessibles, nous aidons les femmes à rester en bonne santé, pour elles-mêmes et pour les personnes qui comptent sur elles chaque jour", a déclaré dans un communiqué Kara Egan, la directrice générale de Teal Health.

La société n'a pas dévoilé ses prix, mais a dit être en relation avec des assureurs pour s'assurer que le produit soit abordable.



Chaque kit comprend des instructions pour être mis en relation avec des professionnels de santé qui peuvent prescrire le test, interpréter ses résultats et guider les utilisateurs tout au long du processus.



L'écouvillon permet de détecter les souches à haut risque du PVH/HPV.

Un essai clinique a montré que sa précision était comparable à celle des frottis, réalisés à l'aide d'un spéculum et réputés inconfortables.



La plupart des personnes actives sexuellement contractent le PVH/HPV au cours de leur vie, mais seule une petite partie d'entre elles développent un cancer.