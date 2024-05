Canada-Maroc. Célébration avec brio au parlement fédéral à Ottawa de 62 ans de relations diplomatiques et de coopération

Les 62 ans de relations diplomatiques et de coopération entre le Canada et le Maroc ont été célébrés avec brio au siège du parlement fédéral canadien à Ottawa.



L’événement a eu lieu en présence de l’ambassadeur du Maroc, Souriya Otmani, de la Secrétaire parlementaire du ministre canadien de la défense et députée Marie France Lalonde, de la directrice du Centre culturel marocain, Houda Zemmouri, de la présidente de l’Association canadienne des Marocains d’Ottawa-Gatineau, Najat Ghannou, et de plusieurs autres personnalités du monde de la politique et de la diplomatie.



Selon un communiqué de la représentation diplomatique marocaine, la soirée organisée en fin de semaine sous les thèmes de la culture, de la musique, des arts, de la gastronomie et de la mode marocains, dans la prestigieuse salle de réception du parlement fédéral canadien, vise à souligner et à fêter les 62 ans de relations diplomatiques et de coopération entre les deux pays.



Dans un message à l’assistance, lu en son nom par Mme Lalonde, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rappelé que depuis plus d’un demi-siècle, "les excellentes relations bilatérales entre le Canada et le Maroc sont soutenues notamment par des intérêts communs, que ce soit au niveau du commerce, de la culture, ou de la promotion des droits des femmes".

"Cet évènement constitue une merveilleuse occasion de souligner ce rapport remarquable tout en célébrant la culture marocaine", a-t-il ajouté, selon le communiqué.



La Secrétaire parlementaire canadienne n’a pas manqué de relever "l’importante contribution socio-économique des Canadiens d’origine marocaine et de leur bonne intégration dans la société d’accueil", tout en soulignant les rapports "forts" qui lient les parlementaires des deux pays.



Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Maroc a indiqué "qu’il n’existait pas de meilleur moyen pour souligner l’amitié et la coopération entre le Maroc et le Canada qu’en l’exprimant au moyen de la culture et des arts".



Et de rappeler que le Maroc, de par sa position géographique et son histoire millénaire, a "toujours conforté et nourri les principes et valeurs constamment défendues et promues par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui sont la paix, la coexistence, le respect de la différence, le rejet de toutes les formes de haine et d’extrémisme, le dialogue entre les religions et les civilisations".



Au nom de l’Association des Marocains d’Ottawa-Gatineau, Najat Ghannou, a notamment mis en valeur le dynamisme des associations des Marocains résidant au Canada et leur engagement à contribuer au rapprochement entre les deux pays.