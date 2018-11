Campagne insolite du Centre Pompidou pour attirer les touristes étrangers

Le Centre Pompidou, constatant que les hordes de touristes étrangers ignorent souvent jusqu'à son nom, a lancé une campagne promotionnelle insolite pour rejoindre le "top five" des lieux les plus visités de Paris, avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame et le Sacré Coeur. Une vidéo humoristique, en dix langues, dont le chinois, le japonais, le coréen et l'arabe, a été mise en ligne, brocardant gentiment l'ignorance de nombreux touristes, qui ont même du mal à prononcer correctement le nom de Pompidou.

Dans cette vidéo, leur sont proposés des Centres Pompidou miniatures en alliage métallique. Ces petites reproductions ont été tirées à plusieurs centaines d'exemplaires, à titre promotionnel, en espérant que des fabricants les reproduisent et les vendent à côté des Tour Eiffel et autres monuments dans les kiosques et sur les trottoirs. Un code QR se trouve même imprimé à leur dos pour permettre au touriste de trouver son chemin jusqu'au musée, situé entre le Forum des Halles et le Marais. Cette vidéo est devenue virale et a été visualisée 300.000 fois en deux jours sur les réseaux sociaux depuis son lancement, a précisé à l'AFP Benoît Parayre, directeur de communication du Musée.