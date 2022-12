Campagne de sensibilisation contre la cyberviolence contre les femmes

La question de la cyberviolence contre les femmes et les filles a été au centre d'une campagne de sensibilisation tenue, vendredi à Fès.



Cette campagne a été organisée par la Coordination de l'Entraide nationale dans la région de Fès-Meknès, l'Association Caravane Nour de l'amitié pour le développement social et le Centre Nour de lutte contre les violences faites aux femmes sous le signe: "Tous pour un espace numérique responsable et sûr pour les femmes et les filles".



Des tableaux et des spectacles artistiques ont été présentés, à cette occasion, dans le but de sensibiliser les citoyens et les acteurs de la société civile à l'importance de la lutte contre la cyberviolence qui cible spécifiquement les femmes et les filles.



Des interventions et des exposés ont été également faits par des spécialistes et des chercheurs dans les domaines de l’internet, juridique et des droits de l'Homme portant sur des comportements liés à la cyberviolence contre les femmes et les filles, tout en proposant des solutions et des recommandations pour limiter leur impact.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 20ème campagne nationale de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles, organisée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, du 25 novembre au 10 décembre 2022.

Elle vise à sensibiliser tous les citoyens à la gravité de ce type de violence, à le dénoncer et à faire connaître les efforts nationaux déployés en la matière.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24), le coordinateur régional de l’Entraide nationale à Fès-Meknès, Hassan El Othmani, a indiqué que la campagne de sensibilisation intervient en application des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à améliorer la condition des femmes.



M. El Othmani a ajouté que l'objectif de la campagne de sensibilisation est de souligner l'importance de la lutte contre la cyberviolence, en particulier celle qui touche les filles et les femmes.



De son côté, la responsable de l'Association Caravane Nour de l’amitié pour le développement social, Khadija Hajoubi Yaâkoubi, a affirmé que cette campagne est un important évènement annuel à travers lequel l'association exprime son soutien aux femmes et aux filles et défend leurs droits.



Mme Khadija Hajoubi a souligné la forte implication de la société civile dans la campagne nationale de sensibilisation pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et offrir un espace numérique sûr et exempt de violence.



Pour sa part, le coordinateur régional de l'Agence de développement social à Fès-Meknès, Lahcen Aamamour, a noté que la campagne de sensibilisation contre la cyberviolence à l’encontre des femmes et filles s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes qui coïncide avec le 25 novembre de chaque année.



Il a relevé qu’il s’agit d’une occasion appropriée pour souligner les efforts institutionnels dans la lutte contre la violence, en particulier la cyberviolence contre les filles et les femmes, et pour enraciner la culture de l'égalité.