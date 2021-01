Campagne contre la discrimination à l'égard des femmes en situation de handicap

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et son mécanisme de protection des droits des personnes en situation de handicap viennent de lancer une campagne digitale de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes les femmes et les filles en situation de handicap. Lancée depuis le 30 décembre 2020, cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l’interaction du CNDH avec la recommandation du Comité des Nations unies qui recommande de "mener des campagnes de sensibilisation pour battre en brèche les stéréotypes, les préjugés et les mythes sur les femmes et les filles en situation de handicap", indique le CNDH dans un communiqué. Le but étant de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, de lutter contre toute forme de discrimination basée sur le genre et le handicap et de sensibiliser l’opinion publique sur l’égalité et le respect des droits des femmes et des filles en situation de handicap. "Nous lançons cette campagne digitale pour lutter contre les discriminations composées et doubles dont souffrent les femmes et les filles en situation de handicap. Nous souhaitons réaffirmer la valeur et l’importance de la participation de cette catégorie dans la gestion de la chose publique et lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui donnent lieu à plusieurs formes de discrimination", a souligné la présidente du CNDH, Amina Bouayach. La campagne cible particulièrement les utilisateurs des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube qui regroupent plusieurs catégories sociales, fait savoir la même source, ajoutant qu'elle sera ainsi dispensée en langue arabe (le dialecte), en langue amazighe et en langue des signes. Ainsi, des outils bien adaptés et spécifiques seront utilisés pour réussir cette campagne de sensibilisation, à travers, notamment, la diffusion d’une vidéo témoignage de femmes et de filles en situation de handicap, une vidéo qui dispense des conseils et des messages de sensibilisation, et une vidéo de questions/réponses sur le sujet du handicap. Le mécanisme national pour la protection des droits des personnes en situation de handicap (PESH) s’inscrit en droite ligne avec l’élargissement des compétences du CNDH, note le communiqué, ajoutant qu'il s'agit d'un mécanisme de recours chargé notamment de recevoir les plaintes présentées directement par les personnes en situation de handicap victimes de violation de l’un de leurs droits, par leurs représentants ou par auto-saisine. "Ce mécanisme procède aussi à toutes les investigations nécessaires pour la protection et la promotion des droits des PESH, en tenant compte des principes d’égalité des chances et de non-discrimination. Il veille également à faciliter leur intégration dans la société et leur pleine participation fondée sur le respect de l'indépendance individuelle et de la dignité humaine, outre le suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées", a fait remarquer la coordonnatrice du mécanisme national des droits des personnes en situation de handicap, Zhor Alhorr.