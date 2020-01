Cameron Diaz maman pour la première fois

Quoi de mieux pour commencer l’année qu’un bébé ? C’est ce que vient d’annoncer Cameron Diaz sur Instagram : elle a eu son premier enfant, à l’âge de 47 ans. « Bonne année de la part des Madden, écrit l’actrice. Nous sommes si contents, bénis et reconnaissants de débuter cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden. Elle a instantanément capturé nos cœurs et complété notre famille».

La star demande ensuite le respect de sa vie privée, et de celle de sa famille, et précise qu’elle ne partagera pas de photos de son enfant, ni d’autres détails, si ce n’est qu’elle est «très mignonne». On n’en saura pas plus, on ne sait d’ailleurs pas comment elle a eu sa fille, si le couple a fait appel à une mère porteuse ou si elle a été adoptée.

Cameron Diaz a mis depuis plusieurs années sa carrière de comédienne entre parenthèses, et file le parfait amour avec Benji Madden, guitariste du groupe Good Charlotte et son mari depuis 2015 après seulement quelques mois de relation.