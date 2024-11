COP29 : Des promesses peu amènes pour les pays africains

Des applaudissements polis, mais peu d'avancées significatives. La 29ᵉ conférence mondiale sur le climat s’est achevée à Bakou, en Azerbaïdjan, dimanche 24 novembre, dans une atmosphère morose. Si un accord financier a été arraché au terme d’intenses négociations, il reste bien loin des ambitions portées par les pays africains.



Objectifs ambitieux, résultats décevants



Dès leur arrivée à Bakou le 11 novembre, les négociateurs africains avaient fixé un objectif clair : obtenir 1.300 milliards de dollars par an à partir de 2025 pour financer leur adaptation aux effets du changement climatique. Cet objectif, bien que jugé ambitieux, reflétait l’urgence pour le continent, qui subit de plein fouet les conséquences des inondations, sécheresses et vagues de chaleur amplifiées par la crise climatique. A ce jour, les pays développés ne financent ces efforts qu’à hauteur de 100 milliards de dollars par an, un montant largement insuffisant.



Cependant, l’accord obtenu, après deux nuits de prolongations, est jugé dérisoire. Les pays développés se sont engagés à fournir "au moins 300 milliards de dollars" annuels d’ici 2035. Ce montant est bien en deçà des attentes des pays africains. Ali Mohamed, négociateur kényan et représentant du groupe africain, a exprimé sa déception : "C’est trop faible, trop tardif et trop flou pour répondre aux besoins urgents de notre continent".



Un financement jugé insuffisant et ambigu



L’accord prévoit que cette somme provienne des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de plusieurs pays européens. Les fonds devraient aider les pays en développement à faire face aux impacts climatiques tout en investissant dans des énergies bas carbone. Pourtant, pour Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, ces engagements restent vagues et manquent de substance. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), il a dénoncé "une grande évasion" orchestrée par les pays riches : "Sans argent réel sur la table et avec des promesses irresponsables, ils tentent de fuir leurs responsabilités climatiques".



Des critiques sévères des ONG et experts



Le Climate Action Network (CAN), une coalition de nombreuses ONG environnementales, a qualifié cette COP de "la plus horrible depuis des années". Sa directrice exécutive, Asneem Essop, a accusé les pays développés de "mauvaise foi" et de chercher à "trahir" les pays du Sud. Ces accusations reflètent un sentiment d’injustice partagé par de nombreux observateurs, qui estiment que les négociations n’ont pas tenu compte des besoins réels des nations les plus vulnérables.



Faten Aggad, directrice d’African Future Policies Hub, partage cette frustration : "Je comprends le désir des négociateurs de ramener un accord, mais pas à n’importe quel prix. Un non-accord aurait été préférable à celui-ci, où les pays africains n’obtiennent pas les fonds nécessaires pour s’adapter au changement climatique".



La justice climatique au cœur du débat



Pour François Gemenne, membre du GIEC et président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l’Homme, cette COP aurait dû marquer une étape décisive vers une justice climatique. Selon lui, les 1.300 milliards de dollars demandés par les pays africains ne sont pas exagérés, mais parfaitement légitimes. Il rappelle que les besoins de transition énergétique en Afrique sont immenses, citant des comparaisons frappantes : "Il y a aujourd’hui plus de panneaux solaires en Belgique que sur l’ensemble du continent africain. Cela illustre l’ampleur des financements nécessaires. En France, la transition énergétique nécessite 67 milliards d’euros par an, un montant cinq fois supérieur pour un continent bien plus vaste et exposé".



Des négociations sous pression



Gaïa Febvre, représentante française du Réseau Action Climat, a critiqué les méthodes des pays développés : « Ils ont contraint les pays en développement à accepter un accord défavorable, en annonçant un montant à la dernière minute ».



Même les pays riches ne se sont pas déclarés pleinement satisfaits. Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la Transition écologique, a reconnu les lacunes de l'accord : «C’est un texte sans ambition, difficilement négocié, qui n’est pas à la hauteur des enjeux».

Les 39 pays contributeurs avaient espéré élargir la base des donateurs à des nations comme la Chine, l’Arabie Saoudite, Singapour ou la Corée du Sud, invoquant l’évolution des capacités économiques depuis 1992. Bien que le texte final invite ces pays à contribuer, il ne le fait que «sur une base volontaire», laissant peu d'espoir pour une participation effective.



Des marchés du carbone controversés



Un des rares points validés à Bakou concerne les règles des marchés internationaux du carbone. Deux mécanismes ont été approuvés, à la fois, un marché privé, sous la supervision des Nations unies, qui générera des crédits grâce à des projets bas carbone ou de captation des émissions. Et un marché interétatique permettant aux pays d’acheter des crédits d’émission à ceux ayant atteint leurs objectifs.



Cependant, ces mécanismes sont sujets à controverse. Pour les défenseurs, ils offrent aux pays en développement une source de financement pour leurs projets verts. Pour d'autres, ils créent des «droits à polluer» permettant aux pays riches d’éviter leurs propres efforts de décarbonation.



L'ONG Carbon Market Watch souligne des failles majeures, notamment l’absence de contrôle sur les échanges de crédits et des garde-fous insuffisants pour garantir la durabilité des projets. La question des risques n’a pas été abordée : «Que se passe-t-il si une forêt générant des crédits carbone brûle ?», s’interroge l’ONG.



Un rendez-vous manqué



La COP29 de Bakou laisse un goût amer, particulièrement pour les pays africains qui espéraient une avancée majeure. Le financement promis, loin d’être à la hauteur des attentes, risque de freiner les efforts de transition et d’adaptation. Alors que le continent africain contribue très peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, il reste parmi les plus touchés par leurs conséquences. Ce déséquilibre, dénoncé par les négociateurs, met une fois de plus en lumière l’urgence d’une action climatique équitable et ambitieuse.



La prochaine COP devra répondre à ces attentes pressantes, sous peine de voir le fossé entre pays riches et pays en développement se creuser davantage. Les applaudissements polis de Bakou ne suffiront pas à apaiser les frustrations d’un continent en quête de justice climatique.