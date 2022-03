“CODA” engrange un prix clé avant les Oscars

L'association des producteurs d'Hollywood a récompensé samedi le film indépendant "CODA" comme meilleur film de l'année, renforçant ainsi ses chances aux Oscars.



Les prix décernés par la Producers Guild of America (PGA), composée de quelque 8.000 professionnels qui font la pluie et le beau temps à Hollywood, sont considérés comme un baromètre relativement fiable en vue des Oscars qui seront décernés cette année le 27 mars.



Remake du film français "La Famille Bélier" d'Eric Lartigau (2014), "CODA" raconte l'histoire d'une famille sourde en difficulté. Des acteurs sourds jouent les rôles principaux. Son titre est l'acronyme de "Child of deaf adult" qui signifie littéralement "enfant entendant de parents sourds".



Le spectateur suit Ruby, une lycéenne entendante, qui jongle entre ses ambitions musicales et la dépendance de sa famille à son égard pour communiquer avec le monde des "entendants".



Sorti sur Apple TV+, "CODA" qui a remporté fin février le premier prix des SAG Awards est désormais bien placé pour rivaliser avec le grand favori "The Power of the Dog" de Jane Campion, produit par Netflix. "J'ai toujours été attiré par les histoires pleines d'humanité", a déclaré le producteur français Philippe Rousselet, coproducteur de "CODA", en recevant le prix, "signe qu'il reste de l'espoir" dans le monde.



"En musique, une coda signifie la fin d'un mouvement", a observé l'actrice sourde Marlee Matlin qui joue la mère de Ruby dans "CODA", ajoutant: "C'est merveilleux de voir le public accueillir ainsi notre film et c'est merveilleux de faire l'histoire".



Parmi les autres lauréats de la PGA, "Encanto" a remporté le prix du meilleur producteur de film d'animation, renforçant ses propres chances pour les Oscars avant la fin des votes mardi. "Summer of Soul", premier film du musicien Questlove sur le Festival "Black Woodstock" qui a eu lieu à Harlem en 1969, a remporté un nouveau prix pour le meilleur documentaire.



Du côté de la télévision, "Succession" de HBO a remporté le prix de la meilleure série télévisée dramatique. Durant la soirée, Steven Spielberg a rendu hommage à "(son) frère" George Lucas en présentant au créateur de "Star Wars" un prix de la PGA récompensant sa carrière. Lucas partage ce Milestone Award avec Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm désormais propriété de Disney.