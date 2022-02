CNSS: Le contrôle de droit aux prestations au titre de l’année scolaire 2021–2022 prolongé jusqu’au 15 mars

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé que l’opération de contrôle de droit aux prestations au titre de l’année scolaire 2021–2022 est prolongée jusqu’au 15 mars 2022. "La Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance de l’ensemble de ses assurés que l’opération de contrôle de droit aux prestations est prolongée jusqu’au 15 mars 2022", indique un communiqué de la Caisse. Ainsi, les parents et tuteurs, qui n’ont pas pu déclarer la scolarité de leurs enfants dans le délai prévu initialement dans le communiqué publié le 12 janvier 2022, peuvent transmettre les certificats de scolarité ou les formulaires de contrôle de scolarité de leurs enfants, dûment renseignés par les établissements concernés, à travers le service "TAAWIDATY" accessible via le portail www.macnss.ma. Les assurés peuvent également transmettre ces documents par courrier à l’adresse: Caisse nationale de sécurité sociale, Centre de données sociales (CDS), BP 10727, Bandong, Casablanca. A défaut de transmission desdits formulaires ou certificats dans les délais impartis, la CNSS suspendra le paiement des prestations, conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour l'utilisation du service "TAAWIDATY", un guide explicatif et une vidéo tutoriel peuvent être consultés sur le site officiel de la CNSS www.cnss.ma, et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, souligne le communiqué. Le formulaire de contrôle de scolarité est téléchargeable via le portail www.macnss.ma, fait remarquer la CNCC, invitant les assurés à contacter les numéros suivants: 080 203 33 33 / 080 200 72 00, pour plus d'informations.