CINERJI, un nouveau souffle pour les salles obscures et le cinéma au Maroc

Nouvelle expérience cinéma au Maroc

Reprise du complexe IMAX et ouverture de plusieurs multiplex dans la périphérie de Casablanca

L’offre cinématographique et de divertissement va s’élargir dans les tout prochains mois au Maroc avec l’arrivée du premier réseau de complexes cinématographiques 100% marocain, CINERJI. C’est ce qu’a promis le fondateur et président directeur général de cette enseigne, Hakim Chagraoui.Porteur d’une perception avant-gardiste du divertissement, ce dernier a présenté sa vision de «la nouvelle expérience cinéma» lors d’une rencontre tenue récemment à Casablanca.Une vision concrétisée par un projet ambitieux et innovant « qui constituera, dans les 3 années à venir, un vaste réseau de 25 complexes dans les principales villes moyennes du Maroc, offrant 150 salles ou écrans pour un volume de 30.000 places », a-t-il déclaré indiquant que la nouvelle expérience du cinéma est associée à de nouvelles activités de loisir.Soulignons à ce propos que l’enseigne compte bien réinventer « le cinéma de nouvelle génération, avec des salles équipées de technologies immersives, associé à un concept multi-activités de divertissement incluant cinéma, gaming, spectacles et concerts, food-court… », comme il l’a expliqué lors de cette rencontre admettant que le contexte est favorable à un retour en force vers les salles de cinéma.Chiffres du Centre cinématographique marocain (CCM) à l’appui, Hakim Chagraoui a fait remarquer qu’après des décennies de décroissance, ayant entrainé la réduction du nombre des salles de cinéma à 27 aujourd’hui contre 300 dans les années 80, le marché marocain s’est inversé.Cette évolution est intervenue grâce à l’arrivée de nouveaux opérateurs et une fréquentation des cinémas au Maroc en évolution, évaluée à +8,2% en 2019, avec près d’1,9 million d’entrées, a-t-il noté.La première étape de cet ambitieux projet débutera dans la capitale économique avec la reprise du complexe Imax au Morocco Mall de Casablanca.Selon le chronogramme indiqué, cela devrait débuter dès janvier 2024. L’opérateur proposera alors « une expérience cinématographique inédite, reposant sur des technologies audiovisuelles de pointe, notamment le son Dolby et les projecteurs Christie, qui seront déployées dans toutes les futures salles de cinéma de l’enseigne CINERJI ».Réaménagé en collaboration avec le cabinet Pierre Chican Architecture de l’agence OMA Cinema, le complexe offrira désormais quatre salles pour un plus grand choix de séances et de programmation, a-t-il fait savoir.La plus grande sera également conçue comme une salle de spectacle et de nouvelles prestations donneront un avant-goût des futurs complexes de l’opérateur, poursuit Hakim Chagraoui.Toujours selon le plan concocté par l’enseigne, d’autres ouvertures sont également programmées pour le premier semestre 2024 dans la périphérie de Casablanca, à Dar Bouazza et Bouskoura. En propre ou en partenariat avec des centres commerciaux de proximité, ces dernières accueilleront des complexes CINERJI, a-t-on précisé.Pour le DG de l’enseigne, il ne fait aucun doute que le réseau CINERJI contribuera à l’essor et à la décentralisation du parc cinématographique du Royaume et se déploiera dans la quasi-totalité des villes moyennes marocaines.Et d’attirer l’attention sur le fait que les complexes CINERJI ont vocation à devenir des «univers» culturels de vie et de loisirs au sein de leur environnement social et urbain.Ce qui contribuera « à offrir aux nouvelles générations, mais aussi aux cinéphiles de tous âges, des espaces créatifs, accessibles et de qualité correspondant à leurs intérêts».