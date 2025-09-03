Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

CDG Capital améliore son PNB consolidé à 482 MDH au S1-2025

Jeudi 4 Septembre 2025

CDG Capital améliore son PNB consolidé à 482 MDH au S1-2025
Autres articles
Le produit net bancaire (PNB) consolidé de CDG Capital a atteint 482 millions de dirhams (MDH) au terme du premier semestre 2025, contre 176 MDH durant la même période un an auparavant.
 
Cette performance reflète la bonne dynamique de croissance de l'ensemble des lignes métiers de la banque (+126 MDH) et des filiales CDG Capital Gestion et CDG Capital Bourse (+33 MDH), ainsi que l'effet périmètre (+147 MDH) lié à l'intégration d'Ajarinvest au périmètre de consolidation à partir d'octobre 2024, explique CDG Capital dans un communiqué.
 
D'après la même source, les actifs en conservation se renforcent de 17% à 629 MDH à fin juin dernier.
 
Le ratio de liquidité à court terme (LCR) se situe à 132% à fin juin 2025 et l'endettement financier de la banque s'établit à 8,9 milliards de dirhams (MMDH), contre 11,5 MMDH au 31 décembre 2024.
 

Libé

Lu 92 fois

Tags : CDG Capital, PNB consolidé, S1-2025

High-tech | Entreprises | Bourse | Automobile | Tourisme

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Auto Hall : hausse du CA de 11% à fin juin 2025

28/08/2025 - Libé

Le groupe AFMA réalise un CA consolidé de 177 MDH à fin juin 2025

29/08/2025 - Libé

Marsa Maroc améliore son CA consolidé de 14,5% au S1-2025

29/08/2025 - Libé

Immorente Invest : Un chiffre d’affaires de 41,3 MDH au premier semestre 2025

28/08/2025 - Libé