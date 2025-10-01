Dari Couspate : Un résultat net consolidé de 25,93 MDH à fin juin 2025

Dari Couspate a enregistré un résultat net consolidé de 25,93 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre (S1) de 2025, contre 22,96 MDH à la même période un an auparavant.



Cette période a été marquée par la progression soutenue des volumes de vente portée par une bonne dynamique commerciale et des innovations, indique la société dans un communiqué.



La croissance des ventes en volumes de Dari Couspate contraste toutefois avec un ralentissement du chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2025, qui est ressorti à 377,35 MDH au 30 juin 2025, contre 400,41 MDH un an plus tôt.



S'agissant du résultat d'exploitation consolidé, il a progressé pour atteindre 34,08 MDH, contre 32,11 MDH à fin juin 2024, grâce à une maîtrise des principales charges d'exploitation, fait savoir la même source.



Côté perspectives, la société entend poursuivre sa bonne dynamique commerciale initiée au S1-2025, tout en restant mobilisée dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le déploiement de sa stratégie d'innovation et de développement au Maroc et à l'international, conclut le communiqué.