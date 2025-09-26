Augmenter la taille du texte
Afric Industries : Le résultat net en amélioration de 35% au S1-2025

Vendredi 26 Septembre 2025

Le résultat net d’Afric Industries s’est établi à 3,17 millions de dirhams (MDH) au premier semestre (S1) de 2025, contre 2,43 MDH au S1-2024, soit une amélioration de 35%.
 
Le chiffre d’affaires a connu une hausse de 7% à fin juin à 21,32 MDH, dans une conjoncture marquée par la stabilité de la demande du Papier Abrasif et de la hausse de celle en accessoires d'aluminium, indique l’entreprise dans une communication financière.
 
De son côté, le résultat d’exploitation est en progression de 29% au S1-2025 par rapport au S1-2024 passant de 3,84 MDH à 4,95 MDH et soutenu par l'augmentation des ventes et l'amélioration de la marge d'intervention.
 
Sur le plan des perspectives, Afric Industries table sur une amélioration de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation.

Libé

Tags : Afric Industries, résultat net, S1-2025

