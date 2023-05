CAN U17. L’EN accède aux quarts

La sélection marocaine a poinçonné son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) des moins de 17 ans, après sa victoire sur son homologue nigériane par 1 but à 0, mercredi à Constantine en Algérie, en match de la deuxième journée du groupe B .



Les Marocains ont ainsi signé leur deuxième victoire en phase de poules, grâce à un but contre son propre camps du Nigérian Tochukwu Ogboji, dès la 2e minute.



Lors de la première journée, dimanche dernier, les Nationaux avaient battu l'équipe sud-africaine par 2 buts à 0, inscrits par Abdelhamid Ait Boudlal à la 73e minute sur penalty et Adam Hanin à la 83e minute.