C’est parti pour la 6ème édition du Festival Al Haouz

La 6è édition du Festival Al Haouz aura lieu du 22 au 27 juillet courant, sous le thème "Le Maghreb, un patrimoine sans frontières".

Organisée par l’Association Al Haouz pour l’éducation, la culture et le développement, cette édition explore les liens et convergences entre l’Afrique et le Maghreb, deux espaces où les rituels, les symboles, les pèlerinages, le pouvoir des marabouts, les langues vernaculaires ont pu être préservés quand d’autres versants culturels, sociaux et religieux se sont profondément transformés, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le programme de cette édition investit 13 douars et communes de la province d'Al Haouz : Tahanaout, Ait Ourir, Amizmiz, Imlil, Douar Azrou, Talat N’Yacoub, Ouirgane, Asni, Moulay Brahim, Oukaimeden, Ourika et Aghouatem.

Ainsi l'artiste peintre Mustapha Amnaine dirige du 22 au 24 juillet, dans les rues de Tahanaout, un atelier de peinture murale alors que du 22 au 27 juillet, la Caravane "Basma Al Haouz" offrira une gamme d'ateliers artistiques pour créer un environnement éducatif et ludique au profit des enfants des douars du Talat N’Yacoub, Ouirgane, Moulay Brahim, Oukaimeden, Ourika et Aghouatem.

L’artiste Boubker Hihi animera du 24 au 27 juillet à l’Espace associatif de Tahanaout, un atelier d’écriture de scénario tandis que l’artiste photographe Mohamed El Mourid exposera du 22 au 27 juillet à l’Espace associatif deTahanaout ses récentes œuvres artistiques. Autre fait marquant de cette édition : l’organisation d’une exposition collective qui réunira les œuvres de Mohamed El Mourid (Maroc), Kenza Benjelloun (Maroc), Mohamed Mourabiti (Maroc), Mohamed Arejdal (Maroc), Ina Thiam (Sénégal), Malick Welli (Sénégal), Laïd Liazid (Algérie) et Ghania Zaazoua (Algérie).