C’est parti pour la 53ème édition du FNAP: Près de 800 artistes marocains et étrangers animeront le spectacle

Ils ont, également, indiqué que le FNAP, organisé par l'Association le Grand Atlas en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture et les conseils élus de Marrakech, coïncide avec la célébration de Marrakech en tant que Capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2024.En effet, cet événement constitue une nouvelle opportunité pour réunir de nombreux artistes marocains et étrangers qui présenteront des tableaux variés du patrimoine artistique et culturel dont regorge le Royaume.Ils ont ajouté que ce festival, l'une des plus anciennes manifestations artistiques à l'échelle nationale, représente une plateforme pour évoquer les gloires historiques des chants et danses artistiques qui établissent un pont de communication entre les artistes et le public avide de son patrimoine et interagissant avec des rythmes expressifs aux symboles historiques.Les organisateurs ont, par ailleurs, souligné l'importance de soutenir la continuité de ce festival, qui constitue un pilier de l'identité culturelle du Royaume et une vitrine qui permet au visiteur étranger de découvrir la richesse des traditions chantées et des danses populaires variées.Parmi les nouveautés de cette édition l'organisation de soirées thématiques au Palais Bahia dédiées à la mise en valeur du patrimoine, ainsi que la relance de la "Nuit des Etoiles" où l'artiste Nouaman Lahlou sera à l'honneur.Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Knidri, président de l'Association le Grand Atlas, a affirmé que cette édition marque un nouveau départ pour le festival et apportera un nouvel élan et une valeur ajoutée à cet événement dédié aux arts populaires à l'échelle nationale.Il a expliqué, que le festival accueillera la Chine en tant qu'invitée d'honneur, en raison des relations distinguées entre les deux pays, soulignant que parmi les nouveautés de cette édition figure l'organisation d'une Nuit Internationale mettant en avant les valeurs de l'amitié et de l'interaction culturelle entre les deux pays."Un accent particulier sera mis sur le rôle des jeunes dans l'art du raï, la célébration de l'art Ahwach du Grand Atlas et sa promotion auprès des spectateurs marocains et étrangers", a-t-il poursuivi.Pour sa part, Mohamed Karouach, coordinateur de la 53e édition du FNAP, a relevé que les organisateurs veillent à préserver l'héritage historique du festival lors des éditions précédentes, avec l'ajout cette année de l'étape du Palais Bahia pour l'organisation de soirées thématiques, abordant divers aspects liés à la découverte du patrimoine artistique chinois.Les événements qui se tiendront au Palais Bahia incluront, a-t-il fait savoir, une soirée internationale commune pour les groupes musicaux chinois, indonésiens, africains et marocains, ainsi qu'un thème reliant l'importance de l'interaction entre la musique moderne et la musique traditionnelle.Il convient de noter que le spectacle officiel du festival sera présenté chaque nuit au Théâtre Royal avec la participation de 30 troupes populaires représentant les régions du Royaume.Deux scènes seront également installées sur la place Jemaa El-Fna et la place El Harti pour rapprocher le festival du plus grand nombre d'habitants et de visiteurs de la cité ocre, avec la participation de troupes folkloriques marocaines et étrangères.