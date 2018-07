C’est parti pour Casabasket 2018

La pratique d'une activité physique contribue à l'équilibre du corps et de l'esprit, c'est pourquoi le sport est un besoin essentiel pour l'intégration sociale. Le sport est également un facteur potentiel pour l'épanouissement des individus. Toutefois, faute de moyens, de nombreuses couches défavorisées en sont privées. C'est dans ce contexte qu'on a besoin d’ONG et autres instituts et associations pour lutter contre cette privatisation.

Casabasket dont l'aventure a débuté en 2005 est de nouveau de retour pour combler cette lacune avec un nouveau bureau dirigeant dont le président n'est autre que Lamghari Moulay Lakbir, très connu dans le milieu du basket-ball national pour les postes qu'il avait occupés : secrétaire général de la FRMBB, président de la Ligue de Chaouia, président de la commission des jeunes, coach en plus de sa fonction de professeur d'éducation physique au sein du ministère de l'Education nationale.

L'opération 2018-2019 de la Caravane de basket a débuté le premier juillet 2018 avec de nouvelles ambitions et n'a cessé, de jour en jour, de gagner des points, tant au niveau de l'organisation que celui de l'engouement du public dont la majeur partie est constituée des parents des jeunes futurs basketteurs.

L'encadrement est assuré par des formateurs diplômés disposant d'une grande expérience dans plusieurs clubs renommés du Maroc.

La Caravane de basket concerne 1200 enfants des deux sexes et traversera en un premier temps 12 provinces et préfectures. A Casablanca, El Jadida, Berrechid, Elgara l'opération s'est déroulée dans d'excellentes conditions et dans une bonne ambiance avec la collaboration des autorités locales.

Il convient de rappeler en dernier lieu que l'objectif de la caravane est d'initier, d'encourager, d'inciter les jeunes à s'adonner à la pratique du basketball, de détecter des jeunes talents et de leur donner l'occasion d'intégrer les grands clubs comme ce fut le cas de l'international Abdellali Lahrrichi joueur du WAC et de l'équipe nationale, fruit de la prospection de Casabasket 2005.